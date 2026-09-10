"Humain. Inhumain. Surhumain. Picasso fut tout cela à la fois et avec excès" écrit Paul Desalmand en avant-propos de son travail de sélection. J'ai tenté de documenter le verbatim d'un génie qui a été le peintre historiographe de toute l'histoire artistique de l'occident. Non comme un système, mais comme une chronique vivante du XXe siècle, où se réfléchissent les cultures, les spiritualités et les fractures de l'humanité. Cette parole, fragmentaire et contradictoire, continue d'interroger notre époque, nos jugements et nos propres impensés. Patrick Frémeaux Voici un livre inclassable. D'abord collationné par Paul Desalmand en 1996, Picasso par Picasso rassemble les mots du maître tels que les ont rapportés ses proches, ses femmes, ses marchands, ses amis, ses ennemis. Trente ans plus tard, Patrick Frémeaux - éditeur engagé dans la mémoire sonore et visuelle du XXe siècle - se remet au clavier et en propose une édition augmentée, traversée par une vie de collection, d'expositions, de rencontres, de réflexion esthétique et philosophique, et d'édition d'Histoire et Sciences Humaines. Ce recueil de citations, d'anecdotes et de confidences dessine un autoportrait en fragments : celui d'un peintre qui aura tout osé, tout transfiguré, tout bouleversé. A travers cette édition commentée, le lecteur chemine entre les mots de Picasso et les échos qu'ils provoquent dans l'histoire de l'art, la philosophie, la politique, l'éthique ou l'intime. Stéphanie AcquettePaul Desalmand, frère jumeau du marchand d'art Lucien Desalmand, fut professeur de lettres et l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels une biographie de référence de Stendhal et un essai consacré à Sartre, Directeur artistique chez Frémeaux pour Marcel Proust et Victor Hugo. Patrick Frémeaux est le fondateur et gérant des éditions et de la galerie Frémeaux, ensemble qui intègre également le bureau d'expertise Millon Vincennes, dirigé par Maître Enora Alix. Editeur en art et sciences humaines, il a publié plus de 3 000 ouvrages sous forme de disques, films, livres et lithographies