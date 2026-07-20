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#Essais

D'azur à treize couronnes d'or

Francesco Montorsi

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Pendant longtemps, les historiens ont cru que l'armorial de la Table Ronde avait commencé à se former dès les premiers romans arthuriens, pour se développer ensuite dans les ateliers de copie à partir du XIIIe siècle. Pourtant, l'examen minutieux de dizaines de manuscrits et d'imprimés révèle une tout autre histoire : l'armorial n'apparaît qu'au XVe siècle, dans l'entourage de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours (1433-1477). Catalogue d'armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques, D'azur à treize couronnes d'or explore les multiples visages de l'armorial - catalogue d'armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques - et en reconstitue sa genèse. En croisant littérature, iconographie et histoire, cette enquête retrace l'évolution d'un imaginaire visuel, depuis les représentations héraldiques chez Chrétien de Troyes jusqu'aux réceptions tardives de l'armorial au XVIIe siècle, en passant par son élaboration à la cour de Jacques d'Armagnac. Cette plongée inédite dans la fabrique des images arthuriennes permet de redécouvrir un auteur oublié, mettant au jour tout un pan insoupçonné de la culture chevaleresque.

Par Francesco Montorsi
Chez Librairie Droz

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Auteur

Francesco Montorsi

Editeur

Librairie Droz

Genre

Moyen Age - Critique littérair

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D'azur à treize couronnes d'or

Francesco Montorsi

Paru le 26/06/2026

656 pages

Librairie Droz

69,00 €

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Scannez le code barre 9782600067041
9782600067041
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