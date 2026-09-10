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La Loi des Mères Tome 2

Marie Tétart

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Les esprits du passé ne murmurent jamais sans raison. La conclusion à la quête de Laurana : trouvera-t-elle enfin toutes les réponses sur les origines de son peuple ? Laurana a donné naissance à deux garçons et mène une vie paisible au côté de Ferg. Elle tente d'ignorer les tensions qui l'opposent à sa grand-mère et, surtout, d'oublier la quête autrefois confiée par la femme-esprit. Mais un jour, un conflit éclate entre son clan et celui de Ferg, et un échange cruel a lieu. Laurana comprend alors qu'elle ne peut plus fuir la mission qui lui avait été donnée. Lancée dans une quête qui va la mener au-delà des frontières de son clan, Laurana va découvrir pourquoi la Loi ancestrale a séparé tout un peuple. Entre secrets oubliés et vérités interdites, ces révélations lui permettront-elles de mener librement la vie qu'elle a choisie ?

Par Marie Tétart
Chez Scrineo

|

Auteur

Marie Tétart

Editeur

Scrineo

Genre

Mondes fantastiques

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La Loi des Mères Tome 2

Marie Tétart

Paru le 10/09/2026

Scrineo

18,90 €

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Scannez le code barre 9782381674476
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