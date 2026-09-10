La Loi des Mères Tome 2

Les esprits du passé ne murmurent jamais sans raison. La conclusion à la quête de Laurana : trouvera-t-elle enfin toutes les réponses sur les origines de son peuple ? Laurana a donné naissance à deux garçons et mène une vie paisible au côté de Ferg. Elle tente d'ignorer les tensions qui l'opposent à sa grand-mère et, surtout, d'oublier la quête autrefois confiée par la femme-esprit. Mais un jour, un conflit éclate entre son clan et celui de Ferg, et un échange cruel a lieu. Laurana comprend alors qu'elle ne peut plus fuir la mission qui lui avait été donnée. Lancée dans une quête qui va la mener au-delà des frontières de son clan, Laurana va découvrir pourquoi la Loi ancestrale a séparé tout un peuple. Entre secrets oubliés et vérités interdites, ces révélations lui permettront-elles de mener librement la vie qu'elle a choisie ?