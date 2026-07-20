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#Roman francophone

Le clou d’or

Françoise Favier

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Publié à Bruxelles en 1865 pour échapper à la censure impériale, Le Clou d'or est l'oeuvre d'une femme hors du commun. Françoise Favier, née en Valromey en 1827 dans une famille de notables du Bugey, épouse à quinze ans, mère à vingt, n'était pas destinée à écrire. Pourtant, de la maison familiale de Cormorand (Revermont), elle observe, lit, apprend. Elle connaît Shakespeare et Michelet, les plantes rares du Valromey et les débats politiques de son temps. Et elle écrit. Son roman entraîne le lecteur dans le sillage de Térence Gesnard - des sentiers du Grand Colombier aux rives du Léman, de Paris au Liban, de l'Afghanistan aux Indes - dans une aventure portée par un souffle républicain et une prose d'une rare précision poétique. Publié par Albert Lacroix, l'éditeur des Misérables, ce roman est aussi un acte politique : un plaidoyer pour la liberté, l'égalité, la fraternité - au coeur même du Second Empire. Retrouvé fortuitement par des érudits, Le Clou d'or ressort enfin de l'ombre.

Par Françoise Favier
Chez Editions Libel

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Auteur

Françoise Favier

Editeur

Editions Libel

Genre

Littérature française

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Le clou d’or

Françoise Favier

Paru le 20/07/2026

216 pages

Editions Libel

28,00 €

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