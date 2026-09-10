Celle qui est et sera

Déesse magicienne, Isis n'a jamais cessé d'exister... Intemporelle déesse, elle traverse les âges et résonne toujours aujourd'hui. De mémoire ancienne, elle est une présence vivante, désirant être, ressentir, et s'incarner dans le coeur des êtres. Portée par une magie sans limites et un amour inconditionnel, Isis vous invite à franchir le seuil, à écouter, à ressentir... et peut-être, à vous laisser transformer. Après Celle qui a été, ce volume clôt magistralement le diptyque sur la plus populaire des déesses du panthéon égyptien.