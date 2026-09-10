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#Polar

Celle qui est et sera

Winona, Emka

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Déesse magicienne, Isis n'a jamais cessé d'exister... Intemporelle déesse, elle traverse les âges et résonne toujours aujourd'hui. De mémoire ancienne, elle est une présence vivante, désirant être, ressentir, et s'incarner dans le coeur des êtres. Portée par une magie sans limites et un amour inconditionnel, Isis vous invite à franchir le seuil, à écouter, à ressentir... et peut-être, à vous laisser transformer. Après Celle qui a été, ce volume clôt magistralement le diptyque sur la plus populaire des déesses du panthéon égyptien.

Par Winona, Emka
Chez Graph Zeppelin

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Auteur

Winona, Emka

Editeur

Graph Zeppelin

Genre

Historique

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Celle qui est et sera

Winona, Emka

Paru le 10/09/2026

48 pages

Graph Zeppelin

17,00 €

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