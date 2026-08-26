La perle et la coquille

"Ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui". Khaled Hosseini Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un père toxicomane et sans frère, Rahima et ses soeurs ne peuvent quitter la maison. Leur seul espoir réside dans la tradition des bacha posh, qui permettra à la jeune Rahima de se travestir jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Elle jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais, comme le fit, un siècle plus tôt, son ancêtre Shekiba. Les destinées de ces deux femmes se font écho, et permettent une exploration captivante de la condition féminine en Afghanistan. "Hashimi entrelace deux histoires tout aussi captivantes l'une que l'autre dans un premier roman envoûtant". Booklist "A travers ce récit bouleversant, Hashimi donne la parole à celles qui ne l'ont pas". Kirkus