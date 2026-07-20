Blade & Flower

Au milieu des flots tumultueux des Carai bes, deux a mes en que te de liberte s'affrontent et s'attirent... Me decin a bord d'un navire de la Royal Navy, Ambrose Ashley a fui l'Angleterre et son avenir trace pour trouver refuge dans le doux roulis de l'oce an. Entre batailles, maladies, et secrets inavouables, il a appris a survivre sous la bannie re de Sa Majeste , surmontant obstacle apre s obstacle. Mais, lorsque son vaisseau est attaque par un capitaine pirate, qui le rebute autant qu'il l'attire par son charisme, son destin bascule. Hawk, flibustier et capitaine du "Revenge of the Blade" , est tout ce qu'Ambrose a toujours hai . Hors-la-loi craint, tueur sans foi ni loi, voleur et manipulateur. Pourtant, sous le soleil bru lant des Carai bes, les apparences peuvent parfois se re ve ler trompeuses. Lorsque le jeune médecin est enleve et retenu prisonnier a bord du vaisseau pirate pour soigner l'e quipage, les premiers temps de la cohabitation se re ve lent houleux. Entre pre juge s, convictions bien ancre es, confrontations et joutes verbales, les deux hommes peinent a se comprendre, en de pit de tout ce qui pourrait les rapprocher. Rien ne reste pourtant secret bien longtemps au coeur de l'oce an, et les masques tombant peu a peu ne font qu'acce le rer l'ine vitable. Prisonnier des lames et des courants, Ambrose devra faire un choix. Re sister ou ce der, fuir ou se battre, affronter la tempe te ou s'y abandonner. Car, au milieu des trahisons et du fracas des canons, entre le fer et le sel, une fleur est toujours susceptible d'e clore.