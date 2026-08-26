Party Boy Kongming! Tome 7

Eiko et Kongming participent au concours de spectacle qui oppose les rues commerçantes de Kyoto. La règle est simple : dans chaque camp, des chars défilent dans les rues de Kyoto pour attirer les spectateurs devant sa scène et celui qui obtient le plus de votes du public remporte la victoire. La rue de Kiyamachi, pour laquelle concourt Eiko, n'a cependant ni le réseau de connaissances ni le budget nécessaires pour le concours. Mais grâce à la stratégie de Kongming, l'affrontement contre Kamogawa, grand gagnant du concours depuis plusieurs années consécutives, se transforme en une grande bataille dans laquelle les deux camps sont au coude à coude ! Eiko va alors monter sur scène pour mener les habitants du quartier à la victoire et pour faire écouter à sa mère sa nouvelle chanson, Flower Crown !