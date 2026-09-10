Le Manuel du Futur-compatible

Vous vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants, sur une planète qui ne va pas très bien ? Vous voulez leur transmettre ce qu'il y a de plus précieux, dans la tradition d'entraide qui relie chaque génération à la suivante ? Franchement, aujourd'hui, on peut se sentir perdu si on veut bien faire. Car voilà que l'on découvre, médusés, que certains modes de vie qu'on pensait anodins risquent de nuire gravement à nos descendants. Soyons cash : ce risque est d'autant plus sévère quand on fait partie des privilégiés. Par chance, ce n'est nullement une fatalité. Mais cela crée des dissensions familiales. Peut-être avez-vous souffert de tensions quand on discute beau voyage, cousinade ou cadeau de valeur ? Culpabilisez-vous pour tout et pour rien ? Comme beaucoup, vous sentez-vous impuissant ? Si ces questions vous turlupinent, lisez ce manuel. Offrez-le à vos proches. L'autrice, qui a grandi dans une famille privilégiée, l'a conçu à partir d'entretiens qu'elle a menés auprès de parents ou de grand-parents jouissant de hauts revenus et de leurs enfants trentenaires. Elle a croisé leurs rêves et leurs préoccupations avec des données scientifiques sourcées et fiables, qu'elle expose avec délicatesse, chaleur et clarté. Etant elle-même passée d'une " vie de riche " à une " vie riche ", elle partage des expériences inspirantes permettant de conjuguer un présent épanouissant avec un cap " futur-compatible ".