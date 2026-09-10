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Le garde du corps

Gilbert Gallerne

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Un thriller magnétique qui transforme le coeur du foyer en terrain de chasse. Daniel, riche homme d'affaires souvent en déplacement pour son travail, s'inquiète pour la sécurité de sa femme Nicole et de ses enfants en son absence. Il engage un garde du corps pour les protéger : Martin, ex-policier, est le candidat idéal. A son arrivée, la maison se transforme en forteresse : caméras de surveillance, portail automatique, clôture impénétrable... Nicole supporte de plus en plus mal la présence de Martin dans leur quotidien. Quelque chose chez cet homme l'inquiète. Une attention trop insistante. Une proximité étouffante. Son influence sur ses enfants. Une question finit alors par s'imposer à elle : en voulant protéger sa famille, son mari ne les a-t-il pas mis en danger ? Gilbert Gallerne est un auteur français de romans policiers, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres, du Prix du Roman Noir des Bibliothèques et Médiathèques de Grand Cognac et du Prix du Roman d'Espionnage. Il a publié Les Pavés de l'enfer en 2025 aux Editions du 123.

Par Gilbert Gallerne
Chez Incartade(s) éditions

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Auteur

Gilbert Gallerne

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Thrillers

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Le garde du corps

Gilbert Gallerne

Paru le 10/09/2026

368 pages

Incartade(s) éditions

19,95 €

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