Histoire de France

Il s'en est passé des choses pendant les Temps modernes... Sais-tu que la royauté y a connu l'apogée de son pouvoir, avant de tout perdre ? Que les nobles aimaient beaucoup manger de la cigogne ? Ou que la toilette se se faisait sans eau ? Dans ce livre, tu vas découvrir les souverains emblématiques de cette période, mais aussi la vie quotidienne du peuple, les secrets de Versailles, sans oublier les idées novatrices du siècle des Lumières ! Tu es prêt ? C'est parti !