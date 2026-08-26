Histoire de France

Sais-tu que, sur tout notre territoire, on trouve des vestiges de l'Antiquité ? Il y a ceux que tu peux voir en te promenant, mais il y aussi ceux qui sont encore cachés... Sous nos pieds dorment les routes, les armes, les bijoux ou la vaisselle de nos ancêtres... Grâce au travail minutieux des archéologues, on en sait aujourd'hui beaucoup sur les Gaulois et les Gallo-Romains. Es-tu prêt à ouvrir ce livre et à faire leur connaissance ?