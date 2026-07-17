Rencontre au septième ciel

Billie Hale, jeune fille ambitieuse, quitte sa petite ville de province pour New York, déterminée à faire carrière dans l'immobilier de prestige. Promue rapidement dans une agence de haut standing, elle navigue entre défis professionnels, soirées mondaines et relations amoureuses compliquées. Sa rencontre avec Eliott Trevon, homme charismatique et énigmatique, bouleverse ses certitudes. Désir, rivalité, passions et doutes s'entremêlent, alors qu'elle tente de concilier réussite personnelle et amour véritable. Mais, au fur et à mesure que les enjeux augmentent, Billie réalise que chaque choix a ses conséquences...