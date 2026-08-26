Histoire de France

Les XVIIIe et XIXe siècles forment une période riche en rebondissements. Entre la chute de la monarchie, l'invention de la machine à vapeur et l'arrivée du chemin de fer, la France a vécu une métamorphose. Qu'ils soient politiques, techniques ou culturels, les changements sont partout ! Plonge au coeur de cette époque fascinante et découvre comment, en deux siècles seulement, la vie des Français a été totalement transformée... C'est parti !