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Julien Clerc, une vie à contre-chant

Frédéric Quinonero

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Depuis La Cavalerie en 1968 jusqu'à Une vie, son vingt-huitième album, Julien Clerc a traversé plus d'un demi-siècle de chanson française sans jamais se soumettre aux modes. Son secret tient en un mot : la mélodie. Compositeur de toutes ses chansons, ce mélodiste hors pair a su insuffler à son oeuvre une grande cohérence, quelles que soient les plumes auxquelles il confiait ses notes. Etienne Roda-Gil, Maurice Vallet, Jean Loup Dabadie, Maxime Le Forestier, Luc Plamondon, David McNeil, Françoise Hardy, Carla Bruni, etc. , des voix très différentes, mais une même musique, reconnaissable entre toutes. Julien Clerc, une vie à contre-chant retrace ce parcours au fil des rencontres qui ont façonné l'homme et l'artiste : les partenaires d'écriture, les femmes aimées, les enfants, les amis dèles ont été autant de présences qui ont nourri son inspiration et forgé ce caractère singulier, pudique et passionné. Enfant écartelé entre deux mondes, héritier des Antilles et de Bourg-la-Reine, passionné des Beatles et de la grande chanson française, Julien Clerc n'a jamais cessé de composer - même après avoir perdu ses grands complices les uns après les autres. A l'occasion de ses 80 ans et de ses 60 ans de carrière, célébrés en 2027, Julien Clerc retrouve son public avec une grande tournée. Julien Clerc, une vie à contre-chant est le récit du chemin parcouru, par l'un des derniers géants de la chanson française.

Par Frédéric Quinonero
Chez Mareuil éditions

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Auteur

Frédéric Quinonero

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Chanson française

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Julien Clerc, une vie à contre-chant

Frédéric Quinonero

Paru le 17/09/2026

Mareuil éditions

20,99 €

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