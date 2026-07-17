Je veux t'aimer jusqu'à ta mort Tome 8

Shîna et Mimi se sont avoués leurs sentiments. Elles se réveillent côte à côte, piquent-niquent ensemble, dorment dans le même lit... leur quotidien a beau rester fondamentalement le même, les deux jeunes filles nagent dans le bonheur. Cependant, alors que la fin de l'année scolaire approche à grands pas et qu'elles commencent à songer à leur avenir, la dure réalité frappe Shîna, qui réalise que Mimi ne pourra jamais devenir adulte, ni vieillir à ses côtés. C'est alors que Mme Fran leur propose une potion qui pourrait... la faire grandir ?