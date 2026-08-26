CREEE PAR BARBARA CANEPA, COSCENARISEE AVEC ANAÏS HALARD, CETTE SERIE CONCEPT, DONT LE TOME 3 EST DESSINE PAR GIOVANNI RIGANO, ENSORCELLE PETITS ET GRANDS. Le grand concours de pâtisserie se poursuit à Greenwood ! Le Club du Samedi s'apprête à résoudre l'une de ses affaires les plus délicates : le mystère du gâteau empoisonné. Honey, le renard studieux, se retrouve embarqué dans une mission secrète menée par Fog le corbeau et Basil le grillon, à l'insu du reste du groupe. Alors que l'aventure prend une tournure aussi trouble que boueuse, Honey et ses amis, Vanille, Moon, Shadow et les autres, devront unir leurs forces pour résoudre ce mystère. Ce premier arc narratif, en trois tomes, touche à sa fin, mais le Club du Samedi poursuit ses aventures avec de nouvelles histoires complètes par album, à découvrir dès le tome 4.