Le livre de coloriage officiel des idoles les plus redoutables de la galaxie ! Il y a une page pour chacun dans ce livre de coloriage officiel Kpop Demon Hunters ! Optez pour le style HUNTR. X et lancez-vous dans une chasse aux démons endiablée avec la veste de moto jaune emblématique de Rumi, le haut bleu sarcelle de Zoey et les nattes magenta de Mira. Sortez vos bleus ciel et vos roses pastel pour les débuts pétillants des Saja Boys dans "Soda Pop" , et gardez vos rouges les plus profonds et noirs les plus intenses pour leur interprétation captivante de "Ton sauveur" . Utilisez les tons métalliques dorés pour donner la touche finale à Honmoon. Ou coloriez à votre guise pour apporter votre imagination débordante à ce film d'animation à succès ! Avec 40 illustrations sur papier épais et tous les détails complexes dont rêvent les amateurs de coloriage pour adultes, ce livre de coloriage est l'occasion idéale de passer plus de temps avec vos personnages et scènes préférés Netflix KPop Demon Hunters.