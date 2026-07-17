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KPop Demon Hunters

Netflix

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Le livre de coloriage officiel des idoles les plus redoutables de la galaxie ! Il y a une page pour chacun dans ce livre de coloriage officiel Kpop Demon Hunters ! Optez pour le style HUNTR. X et lancez-vous dans une chasse aux démons endiablée avec la veste de moto jaune emblématique de Rumi, le haut bleu sarcelle de Zoey et les nattes magenta de Mira. Sortez vos bleus ciel et vos roses pastel pour les débuts pétillants des Saja Boys dans "Soda Pop" , et gardez vos rouges les plus profonds et noirs les plus intenses pour leur interprétation captivante de "Ton sauveur" . Utilisez les tons métalliques dorés pour donner la touche finale à Honmoon. Ou coloriez à votre guise pour apporter votre imagination débordante à ce film d'animation à succès ! Avec 40 illustrations sur papier épais et tous les détails complexes dont rêvent les amateurs de coloriage pour adultes, ce livre de coloriage est l'occasion idéale de passer plus de temps avec vos personnages et scènes préférés Netflix KPop Demon Hunters.

Par Netflix
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Netflix

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Coloriages adultes

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KPop Demon Hunters

Netflix

Paru le 17/07/2026

80 pages

Hugo et Compagnie

14,95 €

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Scannez le code barre 9791042908256
9791042908256
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