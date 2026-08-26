Le Gouverneur, le Journaliste et la Pilleuse de tombes

UNE PILLEUSE DE TOMBES, UN JOURNALISTE TROP CURIEUX ET UN GOUVERNEUR SECRET, BIEN TROP SECRET ET PRET A TOUT POUR OBTENIR LE BATON SACRE D'ETHARNEM. Ornella pille les tombes pour survivre, revendant bijoux ou cadavres à qui paie. Dans le vieux cimetière de Lumet Hill, elle ouvre enfin le caveau du nain Helmut Gottenheim et met la main sur une carte menant à un lieu maudit... et à une montagne d'or. Un verre de trop au saloon, quelques mots de travers, et la voilà enlevée. A son réveil, elle est prisonnière dans la demeure du gouverneur du Texas, John Williamson. Au même moment, le journaliste Spencer Cross enquête sur la disparition du sénateur Winter, figure sans passé liée à une secte, les Veilleurs. Invité à son tour chez Williamson pour écrire sa biographie, Spencer comprend trop tard qu'il est piégé : le gouverneur se moque de l'or, il veut le bâton d'un mage oublié... et faire taire à jamais ceux qui en savent trop.