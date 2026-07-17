Velours Noir

Dans une ville où la nuit avale tout, la lieutenante Sam Beaulieu pense avoir déjà vu le pire... jusqu'à lui. Chaque crime, froid et calculé, ressemble à une oeuvre d'art sinistre. Alors qu'elle lutte contre ses propres démons, elle fait équipe avec la capitaine Camille Montaigne, aussi brillante qu'opaque, au passé troublé. Au fil de l'enquête, une vérité dérangeante émerge : leur passé n'est pas étranger à ce jeu macabre. Lorsque les cendres du passé de Camille refont surface, la frontière entre enquête et obsession s'efface. Sam et Camille traquent-elles un tueur, ou sont-elles déjà prisonnières de son oeuvre ? Un thriller haletant où chaque révélation rapproche le danger et attise les émotions...