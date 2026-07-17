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#Polar

Velours Noir

Julie Sabria

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Dans une ville où la nuit avale tout, la lieutenante Sam Beaulieu pense avoir déjà vu le pire... jusqu'à lui. Chaque crime, froid et calculé, ressemble à une oeuvre d'art sinistre. Alors qu'elle lutte contre ses propres démons, elle fait équipe avec la capitaine Camille Montaigne, aussi brillante qu'opaque, au passé troublé. Au fil de l'enquête, une vérité dérangeante émerge : leur passé n'est pas étranger à ce jeu macabre. Lorsque les cendres du passé de Camille refont surface, la frontière entre enquête et obsession s'efface. Sam et Camille traquent-elles un tueur, ou sont-elles déjà prisonnières de son oeuvre ? Un thriller haletant où chaque révélation rapproche le danger et attise les émotions...

Par Julie Sabria
Chez Hello Editions

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Auteur

Julie Sabria

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans policiers

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Velours Noir

Julie Sabria

Paru le 17/07/2026

90 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386738081
9782386738081
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