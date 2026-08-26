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#Manga

Like a Flower Dripping Honey

Ohagi San

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Alice se réveille avec un pénis... et ses amies comptent bien découvrir tout ce qu'il permet. Alice se réveille un matin avec un pénis, symptôme d'une étrange maladie qui apparaît après l'adolescence. Avec l'aide de ses amies Chiko et Moga, elle découvre toutefois le moyen d'en guérir : coucher avec une autre fille pour transmettre le virus ! Avec Like a Flower Dripping Honey, Ohagi San signe un doujinshi futanari délirant et généreux, porté par trois étudiantes complices qui transforment une situation impossible en jeu érotique de transmission. Entre curiosité sexuelle, découverte du plaisir, uniformes, trio féminin et escalade de désir, ce récit assume pleinement son concept fantasmatique dans un registre direct, ludique et très efficace. Note de l'éditeur : La collection Doujinshi est dédiée à des oeuvres acquises directement auprès d'auteurs ou de collectifs d'auteurs, et publiées dans un tirage unique et limité à 1 500 exemplaires. Une approche éditoriale pensée pour les lecteurs en quête d'objets soignés, rares et fidèles à la vision originale de leurs créateurs. L'ouvrage est proposé au format B5, avec une couverture bénéficiant d'un pelliculage mat et d'un vernis sélectif brillant sur le logo, témoignant du soin particulier apporté à la conception graphique, à l'impression et à la fabrication éditoriale. L'intégralité des dialogues et des onomatopées est traduite, et l'édition est proposée sans aucune censure.

Par Ohagi San
Chez Hot manga

|

Auteur

Ohagi San

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

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Like a Flower Dripping Honey

Ohagi San

Paru le 26/08/2026

58 pages

Hot manga

9,95 €

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