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Le patriarcat à l'écran

Julie Gallois

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Les séries et les films ne sont pas de simples divertissements ; ce sont des miroirs et parfois des moteurs de nos constructions sociales. Julie GALLOIS explore les mécanismes de représentation genrée, met en lumière les clichés et archétypes patriarcaux, mais aussi valorise les oeuvres qui sortent du schéma patriarcal. Il est nécessaire d'interroger la manière dont le patriarcat s'infiltre, se manifeste et se perpétue dans les récits audiovisuels populaires. Les séries et les films ne sont pas de simples divertissements ; ce sont des miroirs et parfois des moteurs de nos constructions sociales. A travers ce projet, Julie GALLOIS explore les mécanismes de représentation genrée, met en lumière les clichés et archétypes patriarcaux, mais valorise également les oeuvres qui sortent du schéma patriarcal. Depuis plusieurs années, une vague de prise de conscience féministe déferle dans les milieux culturels. Pourtant, même dans les productions les plus progressistes, subsistent des formes subtiles ou inconscientes de domination masculine : male gaze, invisibilisation des femmes racisées, sexualisation des corps, stéréotypes de genre, romantisation de la violence, grossophobie, handiphobie... Cet ouvrage est un travail critique et analytique, accessible à toutes et tous, pour décoder ces signes et montrer combien les récits façonnent nos imaginaires et nos normes sociales. Le projet est aussi une quête sociétale : comprendre comment, en tant que spectateur·ice, créateur·ice ou critique, nous pouvons résister à ces normes et en créer de nouvelles. Et si, en proposant ces critiques et ces analyses, nous participions activement à faire naître des projets plus égalitaires, plus inclusifs et plus conscients ?

Par Julie Gallois
Chez Yves Michel Editions

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Auteur

Julie Gallois

Editeur

Yves Michel Editions

Genre

Psyhologie sociale

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Le patriarcat à l'écran

Julie Gallois

Paru le 24/09/2026

192 pages

Yves Michel Editions

14,90 €

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