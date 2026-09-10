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#Album jeunesse

Le Zoo des couleurs

Lois Ehlert

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L'apostrophe au lecteur de cet album en donne le ton et la liberté d'esprit : Les formes et couleurs composent ton zoo, Avec elles tu vas faire plein de trucs rigolos. Des têtes et des bêtes, des oreilles sans pareil, Des becs et des nez, et bien d'autres merveilles. J'aime les animaux, tu les aimes aussi. A toi d'en créer d'autres, en voilà, en voici. Cet album est destiné aux plus petits mais aussi aux enfants des classes maternelles. Les découpages ludiques de son papier épais, ses tons chauds et son mode interactif constituent une belle introduction, toujours actuelle, aux premières notions des formes et des couleurs. Son auteure, Lois Ehlert (1934-2021), fut une illustratrice et pédagogue dont l'originalité graphique et les collages furent couronnés maintes fois tout au long des années 1980-2010. Avec Joseph avait un petit manteau, cet album ouvre notre collection Nouvelle vie. L'objet de celle-ci est de redonner vie à quelques titres qui ont jalonné l'histoire de notre maison et qui n'étaient plus disponibles depuis plusieurs années. Au fil du temps, les lecteurs à qui ils s'adressaient ont changé, mais l'originalité de ces albums justifie, nous semble-t-il, que d'autres générations, les plus récentes, aient la chance d'apprécier à leur tour leurs qualités intemporelles.

Par Lois Ehlert
Chez Le Genévrier éditions

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Auteur

Lois Ehlert

Editeur

Le Genévrier éditions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Le Zoo des couleurs

Lois Ehlert

Paru le 10/09/2026

40 pages

Le Genévrier éditions

15,00 €

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