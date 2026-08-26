Les Larmes de Callisto

Les constellations racontent les histoires que les dieux voudraient oublier. Grèce antique, Arcadie. Condamnée à un mariage forcé, la princesse Callisto s'enfuit dans les bois sacrés pour rejoindre la déesse de la chasse Artémis et les nymphes qui l'accompagnent. Dans cette nouvelle vie, elle goûte à la liberté et à la sororité. Mais un danger cruel et impitoyable la guette : du haut de l'Olympe, Zeus la convoite, et, pour le roi des dieux, rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin... Une relecture féministe du mythe grec où la solidarité et l'amour maternel sont capables de défier les dieux ! Avertissement : Contenu sensible.