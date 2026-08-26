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Les Larmes de Callisto

Camille Salomon, Valentin Varrel

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Les constellations racontent les histoires que les dieux voudraient oublier. Grèce antique, Arcadie. Condamnée à un mariage forcé, la princesse Callisto s'enfuit dans les bois sacrés pour rejoindre la déesse de la chasse Artémis et les nymphes qui l'accompagnent. Dans cette nouvelle vie, elle goûte à la liberté et à la sororité. Mais un danger cruel et impitoyable la guette : du haut de l'Olympe, Zeus la convoite, et, pour le roi des dieux, rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin... Une relecture féministe du mythe grec où la solidarité et l'amour maternel sont capables de défier les dieux ! Avertissement : Contenu sensible.

Par Camille Salomon, Valentin Varrel
Chez Drakoo

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Auteur

Camille Salomon, Valentin Varrel

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

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Les Larmes de Callisto

Camille Salomon, Valentin Varrel

Paru le 26/08/2026

96 pages

Drakoo

19,90 €

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Scannez le code barre 9782382333082
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