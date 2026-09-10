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La Ville et l'eau en Méditerranée

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L'eau est au fondement des villes méditerranéennes. Sources, fleuves, ports et littoraux ont façonné leurs formes urbaines, soutenu les échanges et nourri des savoirs techniques et culturels qui traversent les siècles. Cet héritage demeure aujourd'hui au coeur des territoires, tout en étant confronté à des transformations profondes. Changement climatique, métropolisation, pression croissante sur les ressources et recomposition des espaces urbains modifient les relations entre la ville, l'eau et le littoral. Comprendre ces évolutions suppose de croiser les regards, d'articuler le temps long de l'histoire et les enjeux contemporains, et d'observer la Méditerranée comme un espace commun d'expériences et de défis partagés. Issu d'un colloque international organisé par la Fédération des Rencontres Interacadémiques Méditerranéennes (RIM), cet ouvrage collectif réunit des contributions venues des rives nord et sud de la Méditerranée. Historiens, scientifiques, urbanistes et acteurs de terrain y analysent les liens entre patrimoine hydraulique, métropoles, territoires côtiers et gouvernance de l'eau, tout en ouvrant des perspectives pour des futurs urbains plus équilibrés. Ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir des villes méditerranéennes. Il invite le lecteur à mieux comprendre les enjeux de l'eau pour éclairer les choix à venir, nourrir la réflexion collective et porter sur les territoires méditerranéens - que l'on y vive ou qu'on les observe - un regard plus informé, plus nuancé et plus libre.

Chez Editions Gaussen

|

Editeur

Editions Gaussen

Genre

Sciences de la terre

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La Ville et l'eau en Méditerranée

Paru le 24/09/2026

480 pages

Editions Gaussen

28,00 €

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Scannez le code barre 9782356982834
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