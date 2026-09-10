Petite anatomie du christianisme

Dans cet ouvrage accessible et stimulant, Alain Houziaux propose une lecture originale du christianisme à travers les regards croisés de l'anthropologie, de la sociologie et de la psychanalyse, il met notamment en évidence les besoins spirituels qui conduisent à l'adhésion religieuse, ainsi que les ressorts psychologiques pouvant mener certains à un dogmatisme rigide, voire sectaire. Il affirme sans hésiter que les articles de foi du christianisme relèvent de convictions culturelles. Ce qui n'exclut pas que, même avec une approche laïque, on leur reconnaisse une certaine vérité. En s'appuyant sur les sciences humaines Il montre également, comment s'explique la foi en un Dieu transcendant. Un essai clair et nuancé, qui invite croyants et non-croyants à repenser les fondements et les enjeux de la foi chrétienne.