Sans interdit

Lee Marlon ?? Je l'ai croisé une fois. Une seule. Alors, quand j'ai besoin de ses compétences et qu'il débarque dans ma vie, je me rends compte, un peu surpris, que ce mec a laissé une trace bien nette de cette unique rencontre dans mes souvenirs. Il est tout ce que je ne devrais pas vouloir, cash, sans filtre, brut de décoffrage. En fait, il n'a rien de ces types qui m'attirent en temps normal, élégants, blindés de thunes, puissants. Ma came. Mais voilà, Marlon arrive à me faire rire - et à mettre aussi un sacré foutoir dans ma tête. Et il a cette façon unique d'être lui. Juste lui. Il me touche, et j'oublie de réfléchir. Il me roule une pelle, et je perds pied. Il me parle, et j'ai envie de rester. Avec lui, toutes mes règles bien huilées se détraquent... Marlon Pas de bla-bla. Lee ?? C'est le beau gosse que je me taperais bien, partout : dans un pieu, contre un mur, sur le capot de mon pick-up. Mais c'est aussi le gars qui commence à me retourner le cerveau. Et sacrément ? ! C'est aussi celui qui me donne soudain envie de trucs dont j'avais même pas idée. Spoiler alert : c'est la merde.