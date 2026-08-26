Oublié pendant plusieurs siècles et mentionné seulement par quelques érudits initiés aux traditions anciennes, le Livre d'Enoch est un texte majeur des courants religieux de l'Antiquité, bien qu'il soit absent des canons bibliques. Il a profondément marqué les traditions juives et chrétiennes, ainsi que de nombreux écrits apocryphes et ésotériques. Attribué au patriarche Enoch, arrière-grand-père de Noé, ce recueil dévoile, à travers ses révélations, ses paraboles et ses visions prophétiques, un univers foisonnant d'anges déchus, de géants et de secrets célestes. Cette édition offre au lecteur contemporain une plongée inédite dans l'un des écrits fondateurs de la pensée spirituelle et apocalyptique. Entre récit mythique et méditation théologique, le Livre d'Enoch demeure une source inépuisable de questionnements sur l'origine du mal, la justice divine et le destin des mondes visibles et invisibles.