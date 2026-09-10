Scénographies #2

Découvrir les scénographies du XXIème siècle dans le monde Fondé en 2023 par Romain Fohr, le Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie (axe 3 : Lieux, espaces et institutions du spectacle vivant. Programme " Espaces et Scénographie ") s'organise autour de différents chercheurs en Afrique, Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Caraïbes, Europe, Eurasie, Moyen-Orient et Afrique du nord, et Océanie. Il s'agit de créer des passerelles entre les différents continents, cultures et esthétiques autour du thème de la scénographie. Nous travaillons sur l'histoire de la scénographie ainsi que sur les pratiques contemporaines dans le monde. Nos séminaires se donnent pour objectif d'explorer les enjeux dramaturgiques et rhétoriques, esthétiques et historiques, sociologiques et philosophiques. Nous travaillons à valoriser les échanges d'étudiants entre nos différentes formations ou les rencontres entre apprentis et professionnels. Nous proposons des publications (en français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, chinois, coréen, russe, arabe) pour diffuser le plus largement possible le fruit de nos recherches. Un colloque international est organisé à tour de rôle entre les universités partenaires pour faire le point sur nos recherches respectives : Sorbonne Nouvelle Paris (Europe) en 2024, New-York University (Amérique du nord) en 2025, Université Le Cap Afrique du sud (Afrique) en 2026, Université de Pékin (Asie) en 2027, Université Libanaise (Moyen-Orient) en 2028... Nous comptons désormais 368 membres répartis dans 9 zones du monde dans 84 pays. Le nouveau volume de la série Scénographies# publie les actes du dernier colloque du Laboratoire International de la Recherche sur les Images et la Scénographie qui s'est tenu à New-York University qui a donné la parole à des scénographes et enseignants-chercheurs du monde entier. Membre de l'IRET, Romain Fohr est maître de conférences à l'Institut d'Etudes Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle dont il a été directeur adjoint entre 2019 et 2021. Il fonde le LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) en 2023. Il a enseigné dans les écoles nationales supérieures d'arts visuels de Bruxelles (La Cambre), Lyon (ENSATT), Monaco (Pavillon Bosio), Paris (Arts décoratifs). Spécialiste de la scénographie, il a publié de nombreux articles, entretiens et ouvrages en France et à l'étranger. Il a publié successivement à L'Entretemps : Scénographie, 40 ans de création (2010), Du décor à la scénographie. Anthologie commentée de textes sur l'espace scénique Vol. 1 (2014)et Vol. 2 (2021), La Scène circulaire aujourd'hui (2015), Scénographies#1 (2025), aux Presses Sorbonne Nouvelle : Scénographies à l'aube du 21ème siècle(2024), chez Actes Sud Papiers : Jean-Marie Serreau (2025). Il a co-organisé avec Sylvie Chalaye le projet d'établissement " Les Nouvelles Humanités à l'origine de la Sorbonne Nouvelle à travers l'aventure théâtrale de Jean-Marie Serreau " (2021-2026). Il est lauréat de la commission européenne du programme Europe Creative qui vise à soutenir les secteurs de la culture et de l'audiovisuel, en finançant des organisations de la culture et de la création, des cinémas et des films (2026-2028).