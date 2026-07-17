Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Marie Biré la 37e

Alain Vaillant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie Biré naît à Sainte-Gemme-la-Plaine en Vendée. Le malheur et la maladie s'abattent sur cette femme, qui aspire à une vie simple et sans histoire, avec son mari et ses enfants. Les pertes et les maladies d'êtres chers la brisent. Toutes ces douleurs provoquent chez Marie Biré cécité et paralysie. Elle devient un fantôme, ne bouge plus, ne s'alimente plus, tandis que les médecins désespèrent. Sa foi suffira-t-elle ? Une vie extraordinaire d'une femme qui se voulait ordinaire, mais un destin hors du commun qui force le respect et l'admiration. Elle devient la 37 miraculée de Lourdes...

Par Alain Vaillant
Chez Hello Editions

|

Auteur

Alain Vaillant

Editeur

Hello Editions

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marie Biré la 37e par Alain Vaillant

Commenter ce livre

 

Marie Biré la 37e

Alain Vaillant

Paru le 17/07/2026

138 pages

Hello Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044326416
9791044326416
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.