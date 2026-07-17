Marie Biré la 37e

Marie Biré naît à Sainte-Gemme-la-Plaine en Vendée. Le malheur et la maladie s'abattent sur cette femme, qui aspire à une vie simple et sans histoire, avec son mari et ses enfants. Les pertes et les maladies d'êtres chers la brisent. Toutes ces douleurs provoquent chez Marie Biré cécité et paralysie. Elle devient un fantôme, ne bouge plus, ne s'alimente plus, tandis que les médecins désespèrent. Sa foi suffira-t-elle ? Une vie extraordinaire d'une femme qui se voulait ordinaire, mais un destin hors du commun qui force le respect et l'admiration. Elle devient la 37 miraculée de Lourdes...