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#Essais

Le visage irrésistible du mal

Marie Alsina

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Inspiré d'une figure criminelle bien réelle, ce livre plonge le lecteur dans l'esprit d'H. H. Holmes, considéré comme l'un des premiers tueurs en série de l'histoire moderne. A travers une narration immersive et documentée, Marie Alsina retrace l'itinéraire glaçant d'un homme à l'intelligence remarquable, capable de dissimuler derrière un charme impeccable une personnalité manipulatrice et amorale. Depuis son enfance marquée par une fascination précoce pour la mort jusqu'à ses études de médecine, puis son ascension sociale, le récit met en lumière les mécanismes psychologiques, sociaux et culturels qui ont façonné ce personnage hors norme. L'ouvrage explore avec finesse la question du mal : est-il inné, acquis, ou né d'une combinaison complexe entre environnement, ambition et absence d'empathie ? Sans complaisance mais avec un réel souci d'analyse, l'auteure propose à la fois une biographie romancée et une réflexion sur la nature humaine, les limites de la morale et les zones d'ombre de la modernité. Ce portrait dérangeant invite le lecteur à interroger les apparences et les illusions sociales.

Par Marie Alsina
Chez JMG Editions

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Auteur

Marie Alsina

Editeur

JMG Editions

Genre

Criminalité

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Le visage irrésistible du mal

Marie Alsina

Paru le 26/08/2026

180 pages

JMG Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782357844742
9782357844742
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