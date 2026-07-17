La Bascule

Pierre et Camille abordent le milieu professionnel avec la candeur des débutants. Chacun se frotte aux mensonges et à la manipulation de son entourage lancé dans la course au succès. Un matin, l'exigeante et énigmatique Astrid Caron, la patronne de Pierre, est retrouvée morte. Une enquête va mettre au jour la face cachée des protagonistes, à travers des rebondissements inattendus. L'écriture maniée avec humour et tendresse, emmène le lecteur à la découverte de secrets bien gardés. L'auteur scrute le décalage entre ce que chacun veut bien révéler de sa personnalité et l'empreinte vivante d'une enfance contrariée. Qui n'a pas croisé dans sa carrière d'opportunistes sans scrupules ? Et qui n'a pas rêvé de les voir éliminés par de pires adversaires ? Pierre et Camille surmonteront leurs épreuves et prendront un nouveau cap.