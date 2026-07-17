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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Bascule

Chantal Boulmer

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Pierre et Camille abordent le milieu professionnel avec la candeur des débutants. Chacun se frotte aux mensonges et à la manipulation de son entourage lancé dans la course au succès. Un matin, l'exigeante et énigmatique Astrid Caron, la patronne de Pierre, est retrouvée morte. Une enquête va mettre au jour la face cachée des protagonistes, à travers des rebondissements inattendus. L'écriture maniée avec humour et tendresse, emmène le lecteur à la découverte de secrets bien gardés. L'auteur scrute le décalage entre ce que chacun veut bien révéler de sa personnalité et l'empreinte vivante d'une enfance contrariée. Qui n'a pas croisé dans sa carrière d'opportunistes sans scrupules ? Et qui n'a pas rêvé de les voir éliminés par de pires adversaires ? Pierre et Camille surmonteront leurs épreuves et prendront un nouveau cap.

Par Chantal Boulmer
Chez Hello Editions

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Auteur

Chantal Boulmer

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans policiers

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La Bascule

Chantal Boulmer

Paru le 17/07/2026

248 pages

Hello Editions

22,90 €

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Scannez le code barre 9791044325174
9791044325174
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