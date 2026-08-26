En 1777, un an après la proclamation d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, d'intrépides Français s'engagent aux côtés du général George Washington et participeront à la guerre des insurgés face aux armées loyalistes de la couronne britannique. Recrutés en France par un maître espion en disgrâce, une poignée de jeunes gens bien nés s'embarquent clandestinement pour le Nouveau Monde à bord de La Victoire, un navire acquis par le marquis de Lafayette. Parmi eux, le chevalier du Buysson, jeune gentilhomme bourbonnais démobilisé de l'armée, n'a rien à perdre dans cette aventure. Ses compagnons et lui sont sensibles aux idées nouvelles d'égalité et de liberté, mais ils rêvent surtout de gloire et d'exploits militaires. Si l'Histoire a retenu le destin de Lafayette, figure héroïque de la guerre d'indépendance américaine aux côtés de George Washington, ce récit restitue le contexte historique de son premier voyage et la place tenue par ses compagnons de traversée, à commencer par le Chevalier du Buysson, héros et narrateur de cette aventure.