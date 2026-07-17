Extinction Conservation Project Re Tome 1

L'humanité a disparu. Pour sauver l'espèce, les survivants vont perdre tout ce qui faisait d'eux des êtres humains. Lors d'un voyage scolaire spatial, une poignée d'étudiants assiste, impuissants, à l'extinction accidentelle de l'humanité. Les extraterrestres pensaient éradiquer une espèce sans âme... Ils se trompaient et l'ont découvert trop tard. Rongés par les remords, ils lancent un plan de préservation glaçant : transformer les survivants en bétail reproducteur. Reproduction forcée, modifications génétiques, élevage intensif... Ainsi naît la Ferme Humaine. Avec Extinction Conservation Project Re, nohito livre un récit de science-fiction adulte aussi brutal que captivant, où la survie de l'espèce humaine devient le prétexte à une expérience monstrueuse. Entre horreur reproductive, enfermement, déshumanisation et résistance psychologique, ce titre radical s'adresse aux lecteurs en quête d'une oeuvre sombre, dérangeante et intensément marquante. Note de l'éditeur : La collection Doujinshi est dédiée à des oeuvres acquises directement auprès d'auteurs ou de collectifs d'auteurs, et publiées dans un tirage unique et limité à 1 500 exemplaires. Une approche éditoriale pensée pour les lecteurs en quête d'objets soignés, rares et fidèles à la vision originale de leurs créateurs. L'ouvrage est proposé au format B5, avec une couverture bénéficiant d'un pelliculage mat et d'un vernis sélectif brillant sur le logo, témoignant du soin particulier apporté à la conception graphique, à l'impression et à la fabrication éditoriale. L'intégralité des dialogues et des onomatopées est traduite, et l'édition est proposée sans aucune censure.