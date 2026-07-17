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Chillin' Life in a Different World Tome 13

Akine Itomachi

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A la suite de la naissance des jumeaux Elinaza et Garir, Furio et sa grande famille vivent des jours heureux, remplis de joie et de bénédictions, qu'ils espèrent voir durer éternellement. Mais les préjugés et la discrimination qui perdurent entre les races humaines et les démons leur font comprendre une fois de plus que des enfants métis ne peuvent pas vivre en paix dans cette société. Confronté à cette dure réalité, Furio met au point un plan audacieux pour changer "l'éducation" afin de construire les bases d'un avenir où toutes les races cohabiteraient en paix !! L'espoir confié à ces deux nouvelles vies ouvrira la voie vers un avenir dépassant le sens commun... Voici le treizième tome de cette série, dans lequel l'amour familial illuminera ce monde intolérant !

Par Akine Itomachi
Chez Meian Editions

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Auteur

Akine Itomachi

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Chillin' Life in a Different World Tome 13

Akine Itomachi trad. Célia Chinarro

Paru le 17/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385037567
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