Réimp' ! Tome 20

Ayu se retrouve bloquée à son travail à cause de fortes chutes de neige. Heureusement, Nakata, venu la chercher pour la raccompagner, lui propose de l'héberger. Mais le lendemain, le harceleur qui rôde encore s'en prend verbalement à la jeune femme ! De son côté, Issun Takahata voit enfin son rêve se réaliser et ses efforts récompensés en devenant lauréat d'un prestigieux prix de bande dessinée décerné par l'Union européenne. Même son histoire d'amour avec la jeune Waka se présente de nouveau sous de bons auspices... Pour ce dernier tome, Réimp' ! vous offre une conclusion en apogée pleine de bonne humeur !