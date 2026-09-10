Le business plan pas à pas

Montez votre business plan en quelques étapes simples et accessibles à tous. Vous voulez donner vie à votre projet entrepreneurial... mais ne savez pas par où commencer ? Clair, concret et résolument pédagogique, cet ouvrage vous guide pas à pas dans la création d'un business plan solide, convaincant et professionnel. De l'idée à la structuration complète de votre projet, chaque étape est expliquée avec simplicité pour vous permettre d'avancer efficacement, même sans expertise préalable. Grâce à une étude de cas fil rouge, vous bénéficiez d'exemples concrets pour comprendre et appliquer immédiatement les bonnes pratiques : - réaliser une étude de marché pour élaborer une stratégie commerciale solide ; - évaluer au plus juste vos besoins financiers ; - choisir votre cadre juridique ; - construire votre budget prévisionnel et analyser la rentabilité ; - présenter des arguments solides pour séduire les investisseurs. Un guide incontournable pour transformer votre idée en projet crédible et votre ambition en succès. En bonus : tous les documents indispensables à télécharger pour passer à l'action sans attendre !