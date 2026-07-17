Ne t'inquiète pas, ça va aller

Certaines vies se brisent en silence, d'autres crient pour survivre. Hurlement d'enfance, éclat de vie en mer, souffle suspendu face à la mort. De l'héritage d'une enfance contrôlante au cri de jouissance sur un cargo, jusqu'à l'étouffement d'une possible fin, l'autrice raconte comment elle trouve la force de renaître, de s'aimer et de créer un amour qui ne détruit pas. Dans ce récit intime et poétique, elle apprend à rompre avec ses blessures, à inventer un amour libre et à se l'offrir enfin à elle-même. Une traversée intérieure vibrante et poétique, entre confession et mer déchaînée, ce livre évoque la résilience, le choix de vivre et la beauté fragile de renaître, même au bord du vide...