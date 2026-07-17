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#Roman francophone

Ne t'inquiète pas, ça va aller

Aveline Marlowe

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Certaines vies se brisent en silence, d'autres crient pour survivre. Hurlement d'enfance, éclat de vie en mer, souffle suspendu face à la mort. De l'héritage d'une enfance contrôlante au cri de jouissance sur un cargo, jusqu'à l'étouffement d'une possible fin, l'autrice raconte comment elle trouve la force de renaître, de s'aimer et de créer un amour qui ne détruit pas. Dans ce récit intime et poétique, elle apprend à rompre avec ses blessures, à inventer un amour libre et à se l'offrir enfin à elle-même. Une traversée intérieure vibrante et poétique, entre confession et mer déchaînée, ce livre évoque la résilience, le choix de vivre et la beauté fragile de renaître, même au bord du vide...

Par Aveline Marlowe
Chez Hello Editions

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Auteur

Aveline Marlowe

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Ne t'inquiète pas, ça va aller

Aveline Marlowe

Paru le 17/07/2026

194 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386738517
9782386738517
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