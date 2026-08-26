La Reine des épées

Quand l'équilibre du monde vacille... Menées par Gaynor le Damné, les armées du Chaos marchent sur la cité de Lywm-an-Esh, dernier bastion des Vadhagh. Pour Corum, c'est le début d'une quête désespérée. S'il veut éviter la destruction et sauver sa cité, il va devoir chercher de l'aide là où aucun mortel n'oserait aller : au coeur même du royaume de Xiombarg, la déesse du Chaos ! Accompagné de Jhary et du comte Moidel, il atteint bientôt la mystérieuse Cité dans la Pyramide, dernier refuge d'un peuple ancien capable de voyager entre les Plans, mais prisonnier de Xiombarg. Le temps presse, l'étau se resserre autour de Lywm-an-Esh, les frontières entre les Plans se déchirent et des hordes de créatures infernales envahissent le monde. Corum n'aura d'autre choix que d'affronter Gaynor le guerrier immortel, condamné à combattre pour l'éternité... Mais à une époque où les dieux arpentent le monde et foulent la terre, l'intervention d'une déesse pourrait faire basculer les lois cosmiques, le destin de la cité et celui de Corum ! Proche de l'univers d'Elric, cette nouvelle série de fantasy épique est la troisième saga de Michael Moorcock consacrée à ses plus grands personnages littéraires adaptée en bande dessinée aux éditions Glénat. Avec un récit dense et tragique, Chauvel offre à cette oeuvre magistrale un souffle nouveau qui prend forme grâce au trait incandescent et richement détaillé du prodige italien Luca Merli.