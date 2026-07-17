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#Manga

La Guérisseuse et le Prince redouté Tome 1

Kitoen, En Kito

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Accusée de sorcellerie, Aliena, guérisseuse et devineresse, est condamnée au bûcher. C'est au comble du désespoir qu'apparaît le prince Siméon, son ami d'enfance., Mais celui-ci n'est plus le même. Désormais surnommé le "Sans-coeur" il lui fait part de la seule échappatoire possible : porter son enfant. Voulant croire en son ami et sauver sa vie, Aliena accepte. Mais Siméon est bien plus rude qu'elle ne le pensait. Dans ce quotidien d'un plaisir non consenti, elle discerne toutefois l'expression de profondes tourmentes que dissimule le prince...

Par Kitoen, En Kito
Chez Hot manga

|

Auteur

Kitoen, En Kito

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

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La Guérisseuse et le Prince redouté Tome 1

Kitoen, En Kito

Paru le 17/07/2026

100 pages

Hot manga

14,95 €

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Scannez le code barre 9782385041328
9782385041328
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