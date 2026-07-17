La Guérisseuse et le Prince redouté Tome 1

Accusée de sorcellerie, Aliena, guérisseuse et devineresse, est condamnée au bûcher. C'est au comble du désespoir qu'apparaît le prince Siméon, son ami d'enfance., Mais celui-ci n'est plus le même. Désormais surnommé le "Sans-coeur" il lui fait part de la seule échappatoire possible : porter son enfant. Voulant croire en son ami et sauver sa vie, Aliena accepte. Mais Siméon est bien plus rude qu'elle ne le pensait. Dans ce quotidien d'un plaisir non consenti, elle discerne toutefois l'expression de profondes tourmentes que dissimule le prince...