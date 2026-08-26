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Promenons-nous dans l'espace Tome 4

Inuhiko Doronoda

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Le soir de la grande fête estivale de la ville, Satsuki perd son frère dans la foule à la suite d'une dispute. Kobayashi, tombé sur elle par hasard, décide d'attendre le retour d'Uno à ses côtés. C'est l'occasion pour lui d'apprendre ce qu'elle pense vraiment de lui... Au retour des vacances, les élèves de deuxième année préparent avec enthousiasme les Olympiades du lycée. Kobayashi, qui avait la ferme intention de ne pas prendre part à l'événement, va finalement participer à l'épreuve d'acrobatie en équipe avec Uno et Muraï, un autre élève de leur classe. Cependant, les choses se compliquent dès le début de l'entraînement...

Par Inuhiko Doronoda
Chez Glénat

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Auteur

Inuhiko Doronoda

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

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Promenons-nous dans l'espace Tome 4

Inuhiko Doronoda trad. Karine Rupp-Stanko

Paru le 26/08/2026

192 pages

Glénat

7,90 €

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Scannez le code barre 9782344072257
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