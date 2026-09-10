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La Guerre d'Audrey

Salva Rubio, Loreto Aroca

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L'histoire dramatique mais aussi pleine d'espoir de l'actrice Audrey Hepburn. La foi en ses rêves l'aidera à traverser les terribles années de l'occupation et changera à jamais son destin. 1939. Une jeune fille de 10 ans, Audrey Hepburn, étudie la danse classique en Angleterre, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle est ramenée d'urgence chez elle avec sa famille aux Pays-Bas où elle assistera à l'invasion des nazis. Au cours des années suivantes, Audrey subira l'Occupation. Enfermée chez elle, l'adolescente n'a qu'un rêve qui l'aide à survivre : devenir une star.

Par Salva Rubio, Loreto Aroca
Chez Soleil Productions

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Auteur

Salva Rubio, Loreto Aroca

Editeur

Soleil Productions

Genre

Divers

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La Guerre d'Audrey

Salva Rubio, Loreto Aroca

Paru le 17/09/2026

144 pages

Soleil Productions

21,50 €

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