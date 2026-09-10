La Guerre d'Audrey

L'histoire dramatique mais aussi pleine d'espoir de l'actrice Audrey Hepburn. La foi en ses rêves l'aidera à traverser les terribles années de l'occupation et changera à jamais son destin. 1939. Une jeune fille de 10 ans, Audrey Hepburn, étudie la danse classique en Angleterre, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle est ramenée d'urgence chez elle avec sa famille aux Pays-Bas où elle assistera à l'invasion des nazis. Au cours des années suivantes, Audrey subira l'Occupation. Enfermée chez elle, l'adolescente n'a qu'un rêve qui l'aide à survivre : devenir une star.