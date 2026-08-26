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#Album jeunesse

Les pendules du palais

Nadine Brun-Cosme, Agnès Yvan

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Il est grand temps de remettre les pendules à l'heure ! Au palais, le roi, la reine et le petit prince mènent une vie paisible. Chaque journée se déroule sans accroc... jusqu'au jour où un grain de sable dans les rouages vient dérégler leur quotidien bien rythmé. En cassant une horloge, puis une seconde, et enfin toutes les pendules du palais, celui-ci se retrouve bientôt sens dessus dessous ! Sans heure, plus personne ne sait quand déjeuner, s'occuper des poneys, ni même quand se lever ! Comment s'y retrouver ? Une visite inattendue va venir redonner un peu de sel et de sens à leur vie...

Par Nadine Brun-Cosme, Agnès Yvan
Chez Glénat

|

Auteur

Nadine Brun-Cosme, Agnès Yvan

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Les pendules du palais

Nadine Brun-Cosme, Agnès Yvan

Paru le 26/08/2026

40 pages

Glénat

13,50 €

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Scannez le code barre 9782344069202
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