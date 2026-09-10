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Les noces écarlates

Nicolas Jarry, Ornella Savarese

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Sur une île au large de Katanaë, un mariage entre deux puissants clans de samouraï tourne au carnage... Deux des plus anciennes lignées de Kitanaë s'apprêtent à forger une alliance capable d'ébranler l'empire elfique. Ynaë, unique héritière de son clan, a toujours courbé l'échine. Elle a appris à souffrir en silence, et elle épousera le samouraï que lui impose son père. Mais derrière les soieries, l'encens et les sourires de façade, se devinent les enjeux cachés et une haine, aussi ancienne qu'Ynuma elle-même, qui fera tout voler en éclat... Dans l'empire, les accords se signent dans le sang.

Par Nicolas Jarry, Ornella Savarese
Chez Soleil Productions

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Auteur

Nicolas Jarry, Ornella Savarese

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

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Les noces écarlates

Nicolas Jarry, Ornella Savarese

Paru le 10/09/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782302106789
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