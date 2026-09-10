Les noces écarlates

Sur une île au large de Katanaë, un mariage entre deux puissants clans de samouraï tourne au carnage... Deux des plus anciennes lignées de Kitanaë s'apprêtent à forger une alliance capable d'ébranler l'empire elfique. Ynaë, unique héritière de son clan, a toujours courbé l'échine. Elle a appris à souffrir en silence, et elle épousera le samouraï que lui impose son père. Mais derrière les soieries, l'encens et les sourires de façade, se devinent les enjeux cachés et une haine, aussi ancienne qu'Ynuma elle-même, qui fera tout voler en éclat... Dans l'empire, les accords se signent dans le sang.