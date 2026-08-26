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#Imaginaire

Ce qui se cache Derrière les Etoiles

Julien Josselin, Manon Dubreuil

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Comment vivre ses rêves dans un monde qui s'épuise ? Depuis que les voyages interstellaires sont devenus accessibles, l'Humanité s'est exilée dans l'espace infini. Rares sont ceux qui vivent encore sur Terre. Camille, qui fait partie des derniers habitants, passe ses journées au milieu des débris, à ravitailler les vaisseaux en escale sur Terre. Pompiste, Camille n'a qu'un rêve : rejoindre les étoiles en devenant pilote ! Mais comment quitter cette planète dévastée ? Tel un Kakapo, ces oiseaux aux grandes ailes incapables de voler, Camille n'arrive pas à quitter le sol de la Terre. Une opportunité inattendue va bientôt lui donner espoir : Camille va enfin pouvoir passer le concours de la dernière école des pilotes ! C'est son ultime chance, il ne faudrait pas la laisser passer. A l'école, les heures de cours s'enchaînent. Camille rencontre Sasha et constate que son camarade de classe est plus doué mais l'enfant compte sur les épreuves pratiques pour se rattraper. Son rêve est à portée de main, à moins que le vent tourne. Le destin lui réserve-t-il une mauvaise surprise à l'aube de son envol ? Comment vivre ses rêves, ses succès mais aussi ses échecs, dans un monde dont les ressources s'épuisent ? Julien Josselin livre un récit initiatique et plein de poésie pour la jeunesse, qui aborde des questions à la fois intimes et universelles. Pour cette aventure écolo-spatiale aussi drôle qu'émouvante, il s'est entouré de Manon Dubreuil, qui adoucit les péripéties de Camille avec des couleurs réconfortantes et un trait tout en rondeur. Un album plein de pep pour rêver en grand...

Par Julien Josselin, Manon Dubreuil
Chez Glénat

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Auteur

Julien Josselin, Manon Dubreuil

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Ce qui se cache Derrière les Etoiles

Julien Josselin, Manon Dubreuil

Paru le 26/08/2026

128 pages

Glénat

17,00 €

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