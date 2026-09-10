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#Imaginaire

Jusqu'à la fin et au-delà

Jodi Taylor

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Derrière les lourdes portes de l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite ! Derrière la façade très académique de l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Ici, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... De tasses de thé en histoires d'amour, St Mary pourrait presque oublier l'ombre maléfique de Clive Ronan. C'est sans compter sur Madeleine Maxwell qui est bien décidée à en finir avec celui qui menace l'équilibre de l'institut et celui qu'elle tente de retrouver avec Leon. Le plan qu'elle met au point avec ses amis historiens doit les transporter à Persépolis juste avant le grand incendie. Max ne se doute alors pas qu'avant de rentrer, elle va devoir faire un long détour par le St Mary du Moyen Age. Un St Mary qu'elle n'imaginait pas pouvoir aimer autant...

Par Jodi Taylor
Chez Pocket

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Auteur

Jodi Taylor

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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Jusqu'à la fin et au-delà

Jodi Taylor trad. Kapen cindy Colin

Paru le 10/09/2026

608 pages

Pocket

11,50 €

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Scannez le code barre 9782266363464
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