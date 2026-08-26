Un ciel de feu

Ánte est un jeune homme de 16 ans imprégné de la culture de sa communauté sámie. Pour rien au monde il ne quitterait sa région natale ni sa famille. Etant fils unique, il se destine même à reprendre l'élevage familial de rennes. Sauf qu'Ánte est amoureux de son ami d'enfance, Erik. Mais avouer son homosexualité dans sa communauté, c'est prendre le risque de devoir en partir. Le jeune homme est perdu, tiraillé entre son amour pour son mode de vie et le désir grandissant qu'il ressent pour Erik.