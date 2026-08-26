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#Bande dessinée jeunesse

Un ciel de feu

Moa Backe Astot

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Ánte est un jeune homme de 16 ans imprégné de la culture de sa communauté sámie. Pour rien au monde il ne quitterait sa région natale ni sa famille. Etant fils unique, il se destine même à reprendre l'élevage familial de rennes. Sauf qu'Ánte est amoureux de son ami d'enfance, Erik. Mais avouer son homosexualité dans sa communauté, c'est prendre le risque de devoir en partir. Le jeune homme est perdu, tiraillé entre son amour pour son mode de vie et le désir grandissant qu'il ressent pour Erik.

Par Moa Backe Astot
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Moa Backe Astot

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Un ciel de feu

Moa Backe Astot trad. Isabelle Chéreau

Paru le 26/08/2026

304 pages

Actes Sud Editions

17,30 €

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Scannez le code barre 9782330224196
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