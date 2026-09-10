Plongez au coeur d'une romance atypique, qui mêle paranormal et gothique, sans jamais épargner ses lecteurs ! Alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami, Roxanne tombe nez à nez avec le portrait d'un homme sublime, au regard envoûtant, qu'elle seule semble capable de voir. Comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher... Qui est cet homme qui obsède Roxanne et la poursuit jusque dans ses rêves ? Elle doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une seule chose : qu'elle succombe à la tentation ? Intensité érotique : I hate that I want you Dark romantic TW : Manipulation, mariage forcé, meurtre