Rogue heroes

Dans le secret de l'unité spéciale de la Seconde Guerre mondiale. Eté 1941, au plus fort de la guerre dans le désert occidental, un jeune officier, David Stirling, réfléchit à un nouveau type d'attaque : surprendre l'ennemi là où il s'y attend le moins, derrière ses propres lignes. Malgré l'opposition du haut commandement britannique, Stirling parvient à recruter les soldats les plus brillants et les plus impitoyables qu'il puisse trouver. C'est ainsi que débute le SAS, la célèbre et mystérieuse organisation militaire qui mènera de nombreuses missions de sabotage destinées à neutraliser la machine de guerre allemande. Grâce à un accès aux dossiers secrets du SAS, à des images inédites et à des entretiens exclusifs, Ben Mcintyre raconte l'histoire incroyable d'une équipe de marginaux devenue unité d'élite.