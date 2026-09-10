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Tracy Wolff

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Le passage en poche du tome 6 de la série à succès Assoiffés ! Par l'autrice de The Calder Academy . La situation est plus désespérée que jamais. Pour sauver les élèves et les professeurs de mon lycée, j'ai conclu un marché avec Cyrus. Le roi vampire convoite la Pierre Divine, un talisman aux pouvoirs immenses, caché à la Cour des Gargouilles depuis des siècles. L'heure est également venue de me confronter aux Epreuves Insurmontables pour remporter les Larmes d'Eléos, l'unique antidote au poison qui condamne les gargouilles à une mort certaine. Une chose est sûre, je n'ai pas le droit à l'erreur si je veux me montrer digne de mon peuple et sauver le monde magique du joug de Cyrus.

Par Tracy Wolff
Chez Pocket

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Auteur

Tracy Wolff

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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Libérés

Tracy Wolff trad. Julie Lafon

Paru le 10/09/2026

672 pages

Pocket

9,20 €

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